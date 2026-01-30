В России предложили объявить амнистию для женщин к 8 Марта: кого может коснуться освобождение

В России предложили объявить амнистию для женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, к Международному женскому дню 8 марта. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Такая амнистия к предстоящему 8 Марта была бы уместна. Считаю, что она могла бы затронуть женщин, отбывающих сроки за преступления небольшой и средней тяжести, особенно женщин с маленькими детьми, беременных, осужденных с инвалидностью, пенсионного возраста», — сказал депутат.
Миронов уточнил, что амнистия не должна касаться женщин, осужденных за насильственные или коррупционные преступления. Он напомнил, что в 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании нескольких десятков женщин в честь 8 Марта.
Ранее партия ЛДПР предложила объявить амнистию для женщин в честь Дня матери. Проект охватывает женщин, впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. В него также попадают матери несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и беременные.