Более 21 тысячи жителей Иркутской области стали донорами крови за год

В Иркутской области за прошлый 2025 год кровь и ее компоненты сдали более 21 тысячи человек. Общий объем собранной донорской крови превысил 34 тысячи литров, что полностью обеспечило потребности всех медицинских учреждений региона.
Также более 3 тысяч человек вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. Всего из Приангарья в регистре числятся 25,5 тысяч потенциальных доноров, и 72 из них уже пожертвовали свои клетки костного мозга, чтобы спасти жизнь пациентам.
— Донорство — это безопасный и благородный способ сделать реальный вклад в спасение жизней и укрепление здоровья общества. Благодарю за этот вклад, благодаря которому мы можем своевременно помочь тем, кто в этом нуждается, — сказал главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин.
Активность сибиряков отметили на федеральном уровне: служба крови Приангарья стала победителем и призером нескольких всероссийских конкурсов и акций.
