Более 21 тысячи жителей Иркутской области стали донорами крови за год

Также более 3 тысяч человек вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. Всего из Приангарья в регистре числятся 25,5 тысяч потенциальных доноров, и 72 из них уже пожертвовали свои клетки костного мозга, чтобы спасти жизнь пациентам.