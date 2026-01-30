Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 21 тысячи жителей Иркутской области стали донорами крови за год

Общий объем собранной крови превысил 34 тысячи литров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за прошлый 2025 год кровь и ее компоненты сдали более 21 тысячи человек. Общий объем собранной донорской крови превысил 34 тысячи литров, что полностью обеспечило потребности всех медицинских учреждений региона.

Также более 3 тысяч человек вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. Всего из Приангарья в регистре числятся 25,5 тысяч потенциальных доноров, и 72 из них уже пожертвовали свои клетки костного мозга, чтобы спасти жизнь пациентам.

— Донорство — это безопасный и благородный способ сделать реальный вклад в спасение жизней и укрепление здоровья общества. Благодарю за этот вклад, благодаря которому мы можем своевременно помочь тем, кто в этом нуждается, — сказал главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин.

Активность сибиряков отметили на федеральном уровне: служба крови Приангарья стала победителем и призером нескольких всероссийских конкурсов и акций.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске врачи удалили ребенку нефункционирующую почку после старой травмы.