Трамп ввёл пошлины на товары стран-поставщиков нефти на Кубу

Президент США Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на товары стран, экспортирующих нефть на Кубу. Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома.
«В рамках этой системы может быть введена дополнительная адвалорная пошлина на импорт товаров, произведенных иностранным государством, которое прямо или косвенно продает или иным образом поставляет нефть на Кубу», — говорится в документе.
Адвалорная пошлина — это таможенный сбор, размер которого зависит от стоимости ввозимого или вывозимого товара и рассчитывается как процент от его цены.
Накануне американский глава повысил размер пошлин на товары из Южной Кореи до 25%, ранее он составлял 15%. Президент США объяснил свое решение утверждением о том, что парламентарии Республики Корея затягивают процесс одобрения торговой сделки с Вашингтоном.
До этого Трамп признался, что «пошлина» стала его любимым словом.