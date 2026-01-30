Власти Петербурга объяснили, зачем проверяют экраны смартфонов в метро

Ранее сообщалось, что администрация Санкт-Петербурга рассматривает возможность увеличения штрафов за парковку без оплаты в зоне платной парковки. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в городской Кодекс об административных правонарушениях, вынесен на общественное обсуждение. В случае принятия поправок, штрафы для физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут быть увеличены с 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 30 тысяч рублей. В Смольном считают, что после предыдущего повышения стоимости парковки, некоторым водителям стало выгоднее нарушать правила и оплачивать штраф, а не парковаться по правилам. Новые штрафы вступят в силу после утверждения поправок Законодательным собранием Санкт-Петербурга и подписания губернатором.