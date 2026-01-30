Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Петербурга объяснили, зачем проверяют экраны смартфонов в метро

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков объяснил, почему пассажиров метрополитена иногда просят показать включённый экран смартфона, вне зависимости от способа оплаты проезда. Ответ был озвучен в эфире прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург». По словам Полякова, данные меры связаны с повышенными требованиями к безопасности.

«Метрополитен является объектом транспортной безопасности. Сейчас применяем повышенные меры безопасности, время непростое», — заявил он.

Поляков призвал граждан с пониманием отнестись к данной процедуре и подчеркнул, что служба безопасности не интересуется личной информацией, содержащейся в телефонах, и не требует их разблокировки.

Ранее сообщалось, что администрация Санкт-Петербурга рассматривает возможность увеличения штрафов за парковку без оплаты в зоне платной парковки. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в городской Кодекс об административных правонарушениях, вынесен на общественное обсуждение. В случае принятия поправок, штрафы для физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут быть увеличены с 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 30 тысяч рублей. В Смольном считают, что после предыдущего повышения стоимости парковки, некоторым водителям стало выгоднее нарушать правила и оплачивать штраф, а не парковаться по правилам. Новые штрафы вступят в силу после утверждения поправок Законодательным собранием Санкт-Петербурга и подписания губернатором.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.