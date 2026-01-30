Уролог предупредил о риске перелома шейки бедра при ночных походах в туалет

Гадзиян привёл печальную статистику выживаемости. Среди мужчин в течение первого года после подобного перелома выживает 63 процента, в то время как среди женщин этот показатель достигает 80 процентов. Риск трагического исхода резко возрастает в очень преклонном возрасте. После 80 лет от последствий такой травмы умирает каждый второй человек.