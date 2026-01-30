Уролог предупредил о риске перелома шейки бедра при ночных походах в туалет

Специалист пояснил, что пожилые люди, вынужденные вставать в темноте, чтобы опорожнить мочевой пузырь, сильно рискуют получить перелом шейки бедра. Последствия такой травмы часто бывают фатальными.
«Но самое ужасное, что очень многие пожилые люди после данного перелома перестают вообще ходить, присоединяется пневмония, и они погибают», — подчеркнул специалист.
Гадзиян привёл печальную статистику выживаемости. Среди мужчин в течение первого года после подобного перелома выживает 63 процента, в то время как среди женщин этот показатель достигает 80 процентов. Риск трагического исхода резко возрастает в очень преклонном возрасте. После 80 лет от последствий такой травмы умирает каждый второй человек.
Ранее Life.ru писал о рисках зимних развлечений. В горных лыжах преобладают травмы нижних конечностей, связанные с фиксированным креплением ботинка. При катании на коньках картина иная. Основная причина — падения на твёрдый лед. На первом месте — травмы запястья: переломы лучевой кости и растяжения, так как человек инстинктивно выставляет руки.
