FT: Запасов нефти на Кубе хватит меньше чем на три недели

Куба оказалась на грани острого энергетического кризиса из-за резкого сокращения импорта нефти. Согласно анализу платформы Kpler, текущих запасов топлива на острове при нынешнем уровне потребления хватит менее чем на три недели.

В январе 2026 года суточные поставки нефти на Кубу упали до примерно трех тысяч баррелей, что в десять раз меньше среднего показателя 2025 года. Основной причиной стал сбой в поставках от ключевых партнеров — Венесуэлы и Мексики. В нынешней ситуации Гаване, вероятно, придется ввести жесткое нормирование подачи электроэнергии, которая и так регулярно отключается.

Последние поставки нефти из России на Кубу были зафиксированы в октябре 2025 года, а из Алжира — около года назад, что не оставляет острову быстрых альтернатив для покрытия дефицита, передает газета Financial Times.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 27 января, высказался о том, что Куба очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы.

Трамп ранее заявил, что Куба долгие годы жила благодаря нефти и деньгам Венесуэлы, но больше этого не будет. Также американский лидер в соцсетях ответил на публикацию одного из пользователей, который написал, что глава Государственного департамента Марко Рубио «будет президентом Кубы». Республиканец оценил эту идею.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
