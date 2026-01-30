Достичь настоящего успеха можно, только постоянно развиваясь

Директор Объединения культурных центров Северо-Восточного административного округа (ОКЦ СВАО) Максим Власкин много лет курирует общественную жизнь округа. «Вечерняя Москва» узнала, как культурные учреждения под его руководством меняют досуг москвичей.
Максим Геннадьевич в 2008 году стал муниципальным депутатом района Бибирево, поскольку еще с юношеских лет стремился к общественной деятельности. Также он долгое время работал заместителем директора по воспитательной работе в школе № 1378.
— У меня достаточно большой стаж работы в образовании — более десяти лет. По специальности я педагог, так что культурная и образовательная сферы всегда шли рука об руку в моей жизни, — отметил он.
Проявить свои навыки в полной мере Максим Власкин смог на должности директора спортивно-досугового центра «Кентавр», которую занял в 2022 году. Тогда это были досуговые центры префектуры СВАО, которые в прошлом году объединили под единым брендом ОКЦ.
— Как у директора такого крупного учреждения у меня широкий круг обязанностей. Конечно, большую часть дня занимают совещания с коллегами, работа с бумагами. В прошлом году в структуре произошли существенные изменения, поэтому сейчас мы создаем в СВАО новую социокультурную экосистему, — добавляет Максим Геннадьевич.
Его рабочий день начинается в девять утра. До работы Максим Власкин добирается на общественном транспорте. Если погода позволяет, часть пути проходит пешком, чтобы увидеть, как меняется родной округ. Летом, по его словам, успевает даже посетить раннюю тренировку, которую проводят для жителей сотрудники центров.
— В наших центрах действует аналогия с центрами «Мои документы». Москвичи должны получить возможность прийти в любое отделение ОКЦ и понимать, что они гарантированно получат качественный досуг, — добавил Максим Власкин.
Важное место в работе директора занимают планирование и организация мероприятий не только развлекательного, но и образовательного формата. Также сейчас в СВАО проходят реставрационные работы на нескольких культурных объектах, среди которых Дом культуры имени Луначарского в Ростокине, который планируют открыть в 2026 году.
— Это очень масштабный объект, начатый еще несколько лет назад. После реконструкции в историческом здании разместятся современный зрительный зал на 300 мест, гримерные, репетиционная база и музыкальная студия, зал хореографии, зал для единоборств и занятий йогой. Изюминкой станет детская сенсорная комната: это помещение с разной фактурой стен и пола, предназначенное для развития мелкой моторики у детей от года до четырех лет. Также для посетителей обустроят уютное кафе, — рассказал Максим Власкин.
Свободное от работы время он посвящает своим близким и самообразованию. Уверен, что, только постоянно развиваясь, человек может достичь настоящего успеха.
— Стараюсь всегда находить время на чтение книг и изучение полезных материалов. Очень люблю слушать музыку, — добавляет Максим Геннадьевич.
Еще директор ОКЦ СВАО любит посещать московские городские мероприятия. Например, в рамках проекта «Зима в Москве» он старается послушать живые выступления артистов или, к примеру, выйти на лед, чтобы принять участие в фестивале.
ДОСЬЕ.
Максим Геннадьевич Власкин родился 2 апреля 1985 года. В 2015 году окончил Российский государственный гуманитарный университет. Был заместителем директора «Школы здоровья» № 759, затем — заместителем директора школы № 1378. Организатор Международного форума поэтов-песенников и композиторов, который проводится с 2017 года. В настоящее время является директором ОКЦ СВАО. В 2008 году был избран депутатом Совета депутатов муниципального округа Бибирево. Вновь был избран в 2012 и 2017 годах. Большое внимание уделяет общественной жизни родного округа, принимает участие во всех городских субботниках, встречах и собраниях разных учреждений.