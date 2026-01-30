Притяжение ощущаю физически

— Москва для меня жизненно необходима, я не могу без нее долго находиться. И это притяжение ощущается физически. Лишь один год я находился от нее далеко, когда служил в армии, — вспоминает он. — Москва стала в большей степени международным городом, коренных москвичей становится все меньше. Спросить, как пройти куда-то, уже почти не у кого, люди могут не знать и без навигатора не подскажут. Но Москва стала и более удобным городом, появились такие термины, как «плата лицом», например. Появилось столько удобств, которые я, отставая от жизни, сам уже не осознаю. Москва стала жестковатым, даже брутальным городом, но при этом сохранила свою трогательность. И каждая прогулка по любимым местам снова возвращает меня к моей Москве. Даже в юности, на электричке возвращаясь из Подмосковья домой, я испытывал трепет и восторг, издалека опознавая очертания города.