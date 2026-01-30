Декретное пособие в России: сколько могут получить будущие мамы в 2026 году

Ногайлиева уточнила, что это касается стандартного декретного отпуска, продолжительность которого составляет 140 дней. При осложненных родах отпуск может быть увеличен до 156 дней, а при многоплодной беременности — до 194 дней. Если женщина продолжает работать, выплаты ей не положены.