Декретное пособие в России: сколько могут получить будущие мамы в 2026 году

В России размер декретного пособия в 2026 году может достичь почти 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году почти достигнет 1 млн рублей. Об этом сообщила доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

«Размер пособия — 100% среднего заработка женщины, но не больше 955 836 рублей в 2026 году и не меньше 129 455,20 рубля», — сказала эксперт в интервью ТАСС.

Ногайлиева уточнила, что это касается стандартного декретного отпуска, продолжительность которого составляет 140 дней. При осложненных родах отпуск может быть увеличен до 156 дней, а при многоплодной беременности — до 194 дней. Если женщина продолжает работать, выплаты ей не положены.

Ранее KP.RU писал, что единовременное пособие при рождении ребенка в России увеличится до 28,5 тысяч рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что будут также увеличены выплаты для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Они составят 76,5 тысяч рублей.