Пентагон заключил сделку на $235,4 млн на обслуживание переданных Украине F-16

Пентагон объявил о заключении контракта на обслуживание истребителей F-16 для Украины на сумму более $235,4 млн. Соответствующее заявление распространила пресс-служба военного ведомства США.
Как следует из текста документа, бельгийская фирма Sabena Aerospace Engineering по контракту с американскими ВВС займется ремонтом, обслуживанием и логистикой для украинских истребителей F-16.
Работы проведут на заводе Sabena Aerospace Engineering в Бельгии. Срок их завершения установлен на 28 января 2029 года.
По анализу РИА Новости, за четыре года ЕС направил на Украину 103,29 млрд евро. Около 70 млрд евро составила военная помощь.
В свою очередь представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен заявил, что Европейская комиссия разрабатывает меры по полному запрету на закупку ядерного топлива у России для стран-членов ЕС.