Ограничивать доступ к парковочным местам запрещено

— Московские снегопады действительно повлекли за собой конфликты между автовладельцами. В социальных сетях в последние дни мы видели много фотографий огороженных парковочных мест и табличек с надписями типа: «Я чистил — я и паркуюсь». Есть и вопиющие случаи, когда граждане на расчищенном ими парковочном месте рассыпают шипы. Все это, естественно, незаконно. С таким же успехом житель любого многоквартирного дома мог бы с утра расчистить площадку перед подъездом и запретить жильцам выходить из дома.