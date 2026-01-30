Ограничивать доступ к парковочным местам запрещено

Сегодня «Вечерняя Москва» и эксперты расскажут, как воздействовать на соседей, которые ограничивают доступ к парковке и захламляют собственные квартиры.
Евгений Краморов, район Коптево:
— Сосед огородил парковку и повесил табличку: «Я чистил — я паркуюсь». Законно ли это?
Отвечает специалист по работе с недвижимостью Екатерина Соколовская:
— Московские снегопады действительно повлекли за собой конфликты между автовладельцами. В социальных сетях в последние дни мы видели много фотографий огороженных парковочных мест и табличек с надписями типа: «Я чистил — я и паркуюсь». Есть и вопиющие случаи, когда граждане на расчищенном ими парковочном месте рассыпают шипы. Все это, естественно, незаконно. С таким же успехом житель любого многоквартирного дома мог бы с утра расчистить площадку перед подъездом и запретить жильцам выходить из дома.
Парковочные места во дворах — это территория общего пользования. Парковки занимаются по принципу «кто успел», а не «кто почистил». Установка любых ограждений, стульев, покрышек и других предметов, ограничивающих доступ жильцов к парковочному месту, может быть расценена как самоуправство, а это уголовная статья.
Особо горячий сосед может обидеться на то, что вы заняли расчищенное им парковочное место, и, к примеру, проколоть вам колеса. Это действие подпадает под умышленную порчу имущества. Наказание — штраф или лишение свободы на срок до двух лет.
Сегодня почти во всех дворах Москвы установлены камеры видеонаблюдения. Вычислить «самозахватчика» достаточно просто. С видеозаписями установки ограждений можно смело обращаться в полицию.
Анастасия Грач, район Бирюлево Западное:
— Соседка так захламила свою квартиру, что неприятный запах распространился на весь подъезд. Как быть соседям? Куда жаловаться на «плюшкиных»?
Отвечает член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов:
— В Мосгордуме мы рассматривали различные истории, связанные с так называемым «синдромом Плюшкина», накопительством, захламлением квартир.
Первое, что нужно сделать, — это совместно с управляющей организацией, жилищной инспекцией, соседями актировать эту ситуацию. Обязательно нужно обратиться в Роспотребнадзор. Возможно, потребуется привлечь МЧС, потому что речь идет в том числе и о пожарной безопасности.
И, конечно же, нужно обращаться в суд. Только судебная процедура позволит получить доступ в квартиру и санировать это помещение.
Сегодня сложилась такая ситуация, когда у каждого ведомства есть свои алгоритмы действий в подобных случаях. Не хватает общей синхронизированной модели. Существуют определенные механизмы правового регулирования подобных ситуаций, но их недостаточно.
Возвращаясь к инструментам воздействия на нарушителей — чаще всего это длительный сбор доказательств и фактов, многочисленные обращения в контрольно-надзорные органы, которым также приходится проходить множество процедур, прежде чем обратиться в суд.
Зачастую в такой борьбе проходят не просто месяцы, а годы. Все это время соседи страдают. Поэтому необходимо найти более доступные способы решения подобных асоциальных ситуаций. Требуется совершенствование законодательства, в том числе введение упрощенной процедуры по облегчению доступа в такие жилые помещения.
СПРАВКА.
Подать жалобу в Роспотребнадзор можно через электронную приемную ведомства petition.rospotrebnadzor.ru/petition/. Это самый быстрый и надежный метод. Можно подать обращение и в ходе личного визита. Получить информацию о порядке обращения можно у специалистов, позвонив на круглосуточную горячую линию (495) 539−36−96.