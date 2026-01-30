Искусство с саратовским акцентом

Актер Павел Табаков озвучил аудиогид к экспозиции «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920−1940-х». Корреспонденты «Вечерней Москвы» побывали на выставке и узнали о том, как звучат истории о ярких и самобытных явлениях русского искусства.
К выставке «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920−1940-х», которая работает до 17 мая в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ, Музей Москвы подготовил подробный аудиогид — его озвучил актер Павел Табаков, сын Олега Табакова, одного из самых известных саратовцев нашей страны. Аудиогид знакомит москвичей и гостей столицы с саратовской школой живописи — оригинальным явлением русского искусства, давшем миру множество имен и полотен.
— Отправляемся в путешествие по речной глади, — слышатся в наушниках словах Павла Табакова. Его голос сопровождает всех гостей павильона ВДНХ, желающих осмотреть пять этажей с работами, скрупулезно собранными в разных музеях нашей страны.
Посетители проходят путь саратовских художников — от знаменитых объединений «Голубая роза» и «Алая роза» к радикальным новациям эпохи авангарда, проектам советской фрески и поискам новой картины 1930−1950-х. Так формируется представление об истории раннего советского искусства, но именно сквозь оптику саратовской школы. Павел Табаков отмечает и личный интерес к проекту, кураторами которого выступил тандем историков советского искусства — старший научный сотрудник Музея Москвы Ксения Гусева и кандидат искусствоведения, независимый исследователь Надежда Плунгян.
— Мне было очень приятно получить предложение озвучить аудиогид про художников саратовской школы. Я сразу согласился, так как с большим уважением и любовью отношусь к малой родине своего отца. Эта работа позволила мне чуть глубже погрузиться в мир, в котором рос Олег Павлович, — признался Павел Табаков.
Сегодня в Саратове увековечивают память Олега Табакова: есть мемориальные доски на доме, где он рос, школе, в стенах которой учился, Дворце творчества детей и молодежи, где он занимался в театральном кружке. Есть сквер, названный в его честь, и скульптурная композиция: Олег Табаков в роли Олега Савина из фильма «Шумный день» и кот Матроскин из мультфильма «Простоквашино». Так один город дал миру великого актера, благодаря которому в том числе вырос интерес к общей культуре Поволжья.
— Мы все привыкли считать Москву и Санкт-Петербург историческими центрами развития отечественной культуры. Но каждый посетитель выставки на ВДНХ может лично убедиться в том, что история русской живописи за пределами столиц тоже формировалась. Саратовская художественная школа во многом повлияла на живописцев Москвы и Ленинграда и воспитала целую плеяду известных творцов: Алексея Карева, Кузьму Петрова-Водкина, Петра Уткина и других, — отметил министр столичного правительства, руководитель Департамента культуры города Алексей Фурсин.
Выставку открывает эскиз Виктора Борисова-Мусатова под названием «Танцующие фигуры».
— Этот живописец наряду с Михаилом Врубелем является одним из самых известных художников-символистов рубежа 19−20 веков, — поясняет Павел Табаков.
Первый раздел экспозиции назван «Истоки», а во втором дается четкая географическая привязка — «Волжские истоки». Здесь собраны работы Петра Уткина и его учеников, созданные как в годы обучения, так и позднее. Важно и то, что выставка выполняет важную исследовательскую функцию, возвращая из забвения целый пласт имен.
После революции 1917 года Саратов стал настоящим очагом авангарда. Почти все художники, кто ранее уехал учиться в Москву и Петербург, вернулись в родной город преподавать и создавать «пролетарское искусство». Среди них был Валентин Юстицкий, направленный в Саратов лично наркомом просвещения Анатолием Луначарским.
Еще один зал назван «Четыре искусства». Группу именно с таким наименованием век назад основали саратовские художники-символисты — Павел Кузнецов и его жена, художница Елена Бебутова. Они хотели создать своего рода лабораторию нового большого стиля эпохи. В группу входили мощные художественные силы — например, в ней была и Вера Мухина, чья скульптура украшает павильон «Рабочий и колхозница».
— Работы для сегодняшней выставки собирали со всей страны — на экспозиции около 200 экспонатов. Часть из них выставляется впервые, — сообщил Алексей Фурсин.
КСТАТИ.
Работа выставки в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ продолжает курс Москвы на развитие межмузейных и международных проектов. Благодаря сотрудничеству столичных и региональных музеев москвичи и гости города получают возможность увидеть произведения, которые редко представлены в музейном пространстве столицы.