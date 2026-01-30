Искусство с саратовским акцентом

Сегодня в Саратове увековечивают память Олега Табакова: есть мемориальные доски на доме, где он рос, школе, в стенах которой учился, Дворце творчества детей и молодежи, где он занимался в театральном кружке. Есть сквер, названный в его честь, и скульптурная композиция: Олег Табаков в роли Олега Савина из фильма «Шумный день» и кот Матроскин из мультфильма «Простоквашино». Так один город дал миру великого актера, благодаря которому в том числе вырос интерес к общей культуре Поволжья.