Назван максимальный размер пособия по безработице после его индексации

РИА Новости: размер пособия по безработице составит 15 886 рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице после его индексации 1 февраля составит около 15 886 рублей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Эксперт уточнил, что 1 февраля будет произведена плановая индексация пособия по безработице на 5,6%.

«Хотя окончательные цифры ещё не опубликованы, можно спрогнозировать, что максимальное пособие после индексации составит около 15 886 рублей в первые три месяца и примерно 6 209 рублей в последующие три месяца», — сказал Ляшок.

Он подчеркнул, что в настоящее время максимальный размер пособия по безработице составляет 15 044 рубля в месяц. Эта сумма действует в течение первых трех месяцев, далее выплаты снижаются до 5 880 рублей в месяц.