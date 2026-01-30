Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Уланкина объяснила, как нужно мыть манго, чтобы не подхватить вирус Нипах

Употребление экзотических фруктов, при всех своих преимуществах, может таить в себе и определённые риски. Особую опасность представляют патогены, способные передаваться через заражённые плоды. Во время общения с Life.ru кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина раскрыла ключевые правила безопасности, которые помогут уберечься от смертельного вируса Нипах.

Источник: Life.ru

Вирус Нипах относится к семейству парамиксовирусов и вызывает тяжёлую инфекцию с высоким процентом летальности. В этом его главная опасность. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 75% случаев заболевания могут оказаться смертельными при несвоевременной и недостаточной медицинской помощи. Вирус способен вызывать не только острые респираторные симптомы, но и энцефалит — тяжёлое воспаление, которое часто и становится причиной смерти.

Кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Вирус отличается высокой контагиозностью — легко передаётся от человека к человеку. Симптомы в большинстве случаев проявляются спустя 4−7 суток после инфицирования, хотя инкубационный период иногда длится до двух недель. Заболевание начинается с неспецифических проявлений: поднимается высокая температура, появляются головные и мышечные боли, ломота, сильная слабость, боль в горле и рвота. Состояние стремительно ухудшается, а присоединение неврологической симптоматики — головокружения, сонливости, спутанности сознания — указывает на развитие острого энцефалита. В тяжёлых случаях развивается кома в течение 24−48 часов.

«Специфического лечения или вакцины для людей на сегодняшний день не существует. Терапия направлена на облегчение симптомов. Единственная действенная мера защиты — профилактика и тщательное соблюдение личной гигиены», — подчеркнула эксперт.

В период вспышки рекомендуется воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, по возможности избегать мест скопления людей, использовать медицинские маски и часто мыть руки с мылом под проточной водой. При любых признаках недомогания необходимо оставаться дома и обращаться к врачу, если симптомы простуды нарастают.

Особое внимание специалист уделила любителям свежих экзотических фруктов. Поскольку плоды могут быть заражены вирусом через основных переносчиков — летучих лисиц — их необходимо тщательно обрабатывать.

«В профилактических целях манго следует тщательно мыть перед едой: под проточной водой, протирая чистой губкой или специальной щёткой, очищать кожуру. А туристам, выезжающим в страны с высоким риском заражения, не стоит есть фрукты, если они надкусаны и повреждена кожура», — отметила врач.

Ранее Life.ru писал, что в Индии зафиксированы случаи заражения вирусом Нипах после употребления манго, на которых остаётся слюна заражённых фруктовых летучих лисиц — основных переносчиков опасного заболевания. Вирус Нипах (Nipah henipavirus), ранее известный как Nipah virus, представляет собой опасный патоген, вызывающий тяжёлые заболевания у людей, включая воспаление мозга (энцефалит) и респираторные поражения. Этот вирус относится к роду Henipavirus семейства парамиксовирусов (Paramyxoviridae) и является близкородственным вирусу Хендра (Hendra henipavirus). Оба вируса имеют естественных хозяев среди плодоядных видов семейства крылановых (Pteropodidae), которые выступают их природным резервуаром.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.