Врач Уланкина объяснила, как нужно мыть манго, чтобы не подхватить вирус Нипах

Вирус Нипах относится к семейству парамиксовирусов и вызывает тяжёлую инфекцию с высоким процентом летальности. В этом его главная опасность. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 75% случаев заболевания могут оказаться смертельными при несвоевременной и недостаточной медицинской помощи. Вирус способен вызывать не только острые респираторные симптомы, но и энцефалит — тяжёлое воспаление, которое часто и становится причиной смерти.
Кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Вирус отличается высокой контагиозностью — легко передаётся от человека к человеку. Симптомы в большинстве случаев проявляются спустя 4−7 суток после инфицирования, хотя инкубационный период иногда длится до двух недель. Заболевание начинается с неспецифических проявлений: поднимается высокая температура, появляются головные и мышечные боли, ломота, сильная слабость, боль в горле и рвота. Состояние стремительно ухудшается, а присоединение неврологической симптоматики — головокружения, сонливости, спутанности сознания — указывает на развитие острого энцефалита. В тяжёлых случаях развивается кома в течение 24−48 часов.
«Специфического лечения или вакцины для людей на сегодняшний день не существует. Терапия направлена на облегчение симптомов. Единственная действенная мера защиты — профилактика и тщательное соблюдение личной гигиены», — подчеркнула эксперт.
В период вспышки рекомендуется воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, по возможности избегать мест скопления людей, использовать медицинские маски и часто мыть руки с мылом под проточной водой. При любых признаках недомогания необходимо оставаться дома и обращаться к врачу, если симптомы простуды нарастают.
Особое внимание специалист уделила любителям свежих экзотических фруктов. Поскольку плоды могут быть заражены вирусом через основных переносчиков — летучих лисиц — их необходимо тщательно обрабатывать.
«В профилактических целях манго следует тщательно мыть перед едой: под проточной водой, протирая чистой губкой или специальной щёткой, очищать кожуру. А туристам, выезжающим в страны с высоким риском заражения, не стоит есть фрукты, если они надкусаны и повреждена кожура», — отметила врач.
Ранее Life.ru писал, что в Индии зафиксированы случаи заражения вирусом Нипах после употребления манго, на которых остаётся слюна заражённых фруктовых летучих лисиц — основных переносчиков опасного заболевания. Вирус Нипах (Nipah henipavirus), ранее известный как Nipah virus, представляет собой опасный патоген, вызывающий тяжёлые заболевания у людей, включая воспаление мозга (энцефалит) и респираторные поражения. Этот вирус относится к роду Henipavirus семейства парамиксовирусов (Paramyxoviridae) и является близкородственным вирусу Хендра (Hendra henipavirus). Оба вируса имеют естественных хозяев среди плодоядных видов семейства крылановых (Pteropodidae), которые выступают их природным резервуаром.
