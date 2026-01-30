Врач Уланкина объяснила, как нужно мыть манго, чтобы не подхватить вирус Нипах

Вирус Нипах относится к семейству парамиксовирусов и вызывает тяжёлую инфекцию с высоким процентом летальности. В этом его главная опасность. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 75% случаев заболевания могут оказаться смертельными при несвоевременной и недостаточной медицинской помощи. Вирус способен вызывать не только острые респираторные симптомы, но и энцефалит — тяжёлое воспаление, которое часто и становится причиной смерти.