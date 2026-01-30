В России пешеходы реже нарушают ПДД, чем водители

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пешеходы в России в 2025 году реже нарушали правила дорожного движения, чем водители. Как следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС, самые законопослушные из них находятся на Чукотке.
Так, в РФ в 2025 году выявлено 11 447 895 водителей, нарушающих правила дорожного движения. При этом нарушителями ПДД среди пешеходов стали только 968 923 человека. Меньше всего нарушителей выявлено на Чукотке — 40, Ненецком автономном округе — 57 и КЧР — 68. Также в пятерку входят Магаданская область и Калмыкия, где установлено в прошлом году 96 и 135 нарушителей-пешеходов соответственно.
Среди пешеходов больше всего нарушителей в ЦФО (почти 362 тыс.), Приволжском федеральном округе (137 тыс.) и в Южном федеральном округе (почти 134 тыс.).