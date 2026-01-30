На дорогу-дублер во Владивостоке заложили 350 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 30 января, ФедералПресс. В эфире программы «Прямой разговор» губернатор Приморского края Олег Кожемяко ответил на вопрос жителя Второй Речки о строительстве дороги через улицу Нефтеветка. Глава региона заверил, что работы на этом объекте, который станет дублером проспекта 100-летия Владивостока, будут выполнены уже в текущем году. По его словам, администрация города ведет активную подготовку: формирует документацию, завершает снос самовольных построек, а также утвердила проект межевания.