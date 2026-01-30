На дорогу-дублер во Владивостоке заложили 350 млн рублей

«Минтранс курирует этот вопрос, должен заложить средства на асфальтирование от Кунгасного до Моргородка. Это на текущий год. В перспективе завершается проектирование по Фирсовской развязке с учетом выхода на Нефтеветку, Вторую Речку. Такие задачи стоят на ближайшие три года», — сказал Олег Кожемяко.
Как доложил министр транспорта Приморья Алексей Игнатенко, на участок от Кунгасного до станции Моргородок в бюджете уже предусмотрено 350 млн рублей. Аукцион по выбору подрядчика планируется объявить ориентировочно в феврале, а завершить все работы необходимо до 1 сентября.
Также губернатор сообщил о масштабных планах по реконструкции транспортной инфраструктуры Владивостока, включая район улицы Комсомольской. В настоящее время в городе ведется проектирование семи значимых объектов, среди которых:
строительство моста в районе Бородинская — Русская; надземный пешеходный переход в районе ул. Фадеева, 16; реконструкция улиц Русской, Днепровской, Борисенко, Восточного проспекта; реконструкция Фирсовской развязки.
Проектную документацию по этим объектам планируется получить в марте. До конца года также должна быть завершена подготовка проектов для реконструкции Русской на участке до проспекта 100-летия Владивостока, капремонта проезда у Сопочной и строительства улицы в районе поселка Шигино.
Напомним, ранее стало известно, когда состоится открытие парка Минного городка. Как стало известно, туда уже доставили аттракционы.