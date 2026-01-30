До весны остался всего месяц

С одной стороны, за городом, конечно, лес — сказка, от красоты сердце замирает: вот она, русская зимушка-зима, это вам не какой-то там европейский суррогат, тут из наметенных сугробов сам Морозко вылезти не сможет. Герои всех последних дней — наши коммунальщики. Издалека похожие на ягодки облепихи, они сейчас — спасители и боги, и поклон им до земли за то, что они делают. У нас в доме, кстати, народ и сам с лопатами выходил, помогал и им, и себе. И ничего, никто не развалился, но после такого участия язык ни у кого не поворачивается сказать, что где-то почищено плохо.