Трамп признался в утрате близкого из-за алкоголизма: вот о ком речь

Трамп заявил, что ему знакома боль утраты близкого человека из-за алкоголизма.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп признал, что пережил личную трагедию, связанную со смертью близкого человека из-за наркотической или алкогольной зависимости.

«Многие из присутствующих здесь сегодня лично знают боль, которую приносит потеря близкого человека из-за наркотической или алкогольной зависимости. Мне это знакомо», — сказал американский глава во время мероприятия на тему борьбы с наркозависимостью.

Напомним, что причиной преждевременной смерти в 42 года старшего брата Трампа, Фреда Трампа-младшего, стал сердечный приступ на фоне длительной борьбы с алкоголизмом. Американский президент, который сам никогда не употреблял алкоголь и не курил, часто приводит эту историю как мотив своего воздержания и как аргумент в поддержку борьбы с зависимостями.

Накануне американский лидер сообщил, что в США снизился 97% объем доставляемых по воде наркотиков.

