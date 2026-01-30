Трамп признался в утрате близкого из-за алкоголизма: вот о ком речь

Президент США Дональд Трамп признал, что пережил личную трагедию, связанную со смертью близкого человека из-за наркотической или алкогольной зависимости.
«Многие из присутствующих здесь сегодня лично знают боль, которую приносит потеря близкого человека из-за наркотической или алкогольной зависимости. Мне это знакомо», — сказал американский глава во время мероприятия на тему борьбы с наркозависимостью.
Напомним, что причиной преждевременной смерти в 42 года старшего брата Трампа, Фреда Трампа-младшего, стал сердечный приступ на фоне длительной борьбы с алкоголизмом. Американский президент, который сам никогда не употреблял алкоголь и не курил, часто приводит эту историю как мотив своего воздержания и как аргумент в поддержку борьбы с зависимостями.
Накануне американский лидер сообщил, что в США снизился 97% объем доставляемых по воде наркотиков.