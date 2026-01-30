Эксперт назвал продукты, которые незаметно мешают похудению

Нутрициолог Ольга Яблокова в разговоре с NEWS.ru предупредила, что некоторые, казалось бы, полезные продукты могут незаметно тормозить процесс похудения. К «скрытым врагам» фигуры она относит свежевыжатые соки, магазинные батончики с мюсли, обработанные сухофрукты и готовые блюда из кулинарии.
— Например, батончики с мюсли могут содержать сахарозаменители и химические добавки. Также не стоит пить свежевыжатый сок. В нем отсутствует клетчатка, и фруктоза быстро усваивается, что может привести к скачку глюкозы и накоплению жира, — пояснила специалист.
Сухофрукты часто покрывают сиропами для вкуса и вида, что добавляет им сахара. А готовые обеды в контейнерах из магазина содержат слишком много рафинированного масла, соли и консервантов, что незаметно добавляет калорий. Эксперт советует внимательнее изучать состав продуктов, даже если они позиционируются как полезные.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в попкорн часто добавляют масла плохого качества. Поэтому не стоит покупать его в кинотеатре.