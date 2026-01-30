Суд отказал хабаровчанке в признании недействительными кредитов на 2 млн рублей

В Солнечном районе суд отказал местной жительнице в признании недействительным кредитов на 1,8 млн рублей, взятых, по ее словам, под воздействием мошенников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Несколько кредитов женщина взяла для того, чтобы заработать на «инвестициях на бирже»: мошенники обещали быстро вернуть деньги, но в итоге просто их украли. И она обратилась в суд с иском к банку.
В суде выяснилось, что кредиты оформлялись самостоятельно через приложение банка. Чтобы получить максимальные суммы, клиентка намеренно завысила свои доходы. Она получила от банка информацию об условиях и высокой долговой нагрузки — признаков давления на нее от кредитной организации не было. После зачисления денег она подтверждала операции, вводя коды из сообщений.
— Суд отказал в удовлетворении иска, решение вступило в законную силу, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, ранее хабаровчанин перевел мошенникам 1,9 млн рублей, считая, что зарабатывает на выкупе товаров с маркетплейса.