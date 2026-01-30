Суд отказал хабаровчанке в признании недействительными кредитов на 2 млн рублей

В суде выяснилось, что кредиты оформлялись самостоятельно через приложение банка. Чтобы получить максимальные суммы, клиентка намеренно завысила свои доходы. Она получила от банка информацию об условиях и высокой долговой нагрузки — признаков давления на нее от кредитной организации не было. После зачисления денег она подтверждала операции, вводя коды из сообщений.