Названы банковские карты, которые нужно срочно поменять

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Банковские карты платежных систем Visa и Mastercard сильнее других подвержены атакам мошенников, и их лучше заблаговременно поменять, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
С 1 января прошлого года у этих карт истек срок действия сертификатов безопасности, которые отвечают за шифрование данных. Проверить код, который создается при оплате, теперь невозможно.
«Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки. Главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных», — указала Мери Валишвили.
Кроме того, старые карты с большей вероятностью скомпрометированы у мошенников и хуже защищены. Банк России не установил строгих временных рамок замены карт международных платежных систем, но лучше сделать это сейчас, заключила она.