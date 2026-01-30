В Хабаровском крае в каждой третьей школьной столовой выявили нарушения

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю подвело предварительные итоги контроля за организацией горячего питания в школах региона. В прошлом учебном году (2024/2025) проверены все 335 общеобразовательных организаций, где обучаются ученики 1−4 классов. Нарушения санитарных требований были выявлены в 70,6% школ. Также проведены проверки поставщиков продуктов и организаторов питания, нарушения обнаружены в 49,2% случаев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В текущем учебном году (2025/2026) проверки продолжаются. На данный момент нарушения выявлены уже в 31% проверенных организаций. Среди типичных проблем — замена блюд, несоответствие меню нормам по калорийности и объёму порций, нарушение температурного режима горячих блюд, а также нарушения условий хранения продуктов и технологических процессов.
При этом отмечаются и положительные тенденции. За пять лет количество нарушений снизилось почти на 22%. Охват горячим питанием учащихся 1−4 классов составляет 100%, а среди учеников 5−11 классов вырос до 88,8%. Во всех школах созданы необходимые условия для гигиены, а проблем с нехваткой посадочных мест в столовых нет.
К нарушителям обязательных требований применяются меры административного воздействия. Более 90% проверок проводятся с использованием лабораторных методов контроля. Мониторинг питания школьников и работа по устранению нарушений продолжаются.