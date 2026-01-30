Ричмонд
Орлов опроверг привлечение специалистов из КНР на судостроительный завод

Губернатор Амурской области призвал руководствоваться данными из официальных источников.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 января. /ТАСС/. Информация о привлечении на судостроительный завод в Амурской области специалистов из Китая не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

«В социальных сетях распространяется ложная информация о привлечении на судостроительный завод специалистов из КНР. Данное сообщение не соответствует действительности», — проинформировал он.

Губернатор призвал относиться критически к неподтвержденной информации и руководствоваться только данными из официальных источников.