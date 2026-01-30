Новосибирск добивается снижения коэффициента ОСАГО

В ЦБ, в свою очередь, объясняют повышение экономическими причинами. Регион отнесён к зоне повышенных рисков из-за высокой убыточности, частота страховых случаев здесь почти на половину выше среднероссийской, средняя выплата — в полтора раза больше, а число водителей, попадающих в ДТП три и более раз за год, превышает общероссийский уровень в четыре раза. В Банке России подчёркивают, что при улучшении статистики тарифы могут быть пересмотрены.