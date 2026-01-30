Новосибирск добивается снижения коэффициента ОСАГО

Законодательное собрание Новосибирской области на сессии одобрило обращения в Центральный банк России и Государственную думу с требованием пересмотреть резкое повышение территориального коэффициента ОСАГО для региона. Поводом стало решение ЦБ, вступившее в силу в декабре, по которому коэффициент для Новосибирска вырос с 1,56 до 3,12, что фактически удвоило стоимость полисов для водителей. Об этом сообщает Сиб.фм.
Депутаты заявили, что такое повышение ударило по добросовестным автомобилистам и бизнесу. По оценке Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков, в 2026 году дополнительная нагрузка на владельцев транспорта может достигнуть 3,7 млрд рублей. В парламенте опасаются роста цен на товары и услуги, удорожания логистики и ухода компаний с рынка. Председатель заксобрания Андрей Шимкив назвал ситуацию труднообъяснимой для населения, отметив, что столь высокий коэффициент установлен лишь в двух регионах страны.
В обращении к Госдуме депутаты также предложили лишить Центробанк полномочий по установлению тарифного коридора ОСАГО и вернуть эту функцию правительству, закрепив фиксированные ставки. По их словам, практика гибких тарифов, введённая в 2014 году, привела к постоянному росту стоимости страхования.
В ЦБ, в свою очередь, объясняют повышение экономическими причинами. Регион отнесён к зоне повышенных рисков из-за высокой убыточности, частота страховых случаев здесь почти на половину выше среднероссийской, средняя выплата — в полтора раза больше, а число водителей, попадающих в ДТП три и более раз за год, превышает общероссийский уровень в четыре раза. В Банке России подчёркивают, что при улучшении статистики тарифы могут быть пересмотрены.