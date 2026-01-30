В Госдуму внесены поправки об отмене записи о детях в загранпаспортах

Предлагается внести изменения в федеральные законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Налоговый кодекс РФ. Из законодательных актов будут исключены упоминания о процедуре внесения изменений в загранпаспорт, а также отменена государственная пошлина в размере 500 рублей, взимавшаяся за эту услугу. Следует отметить, что эта процедура была доступна только для пятилетних паспортов старого образца, в то время как в биометрические десятилетние загранпаспорта данные о детях не вносились изначально.
По данным МВД России, данная услуга является невостребованной среди населения: за последние пять лет ей воспользовались около 2,5 тыс. человек в год. В сравнении с количеством заявлений на оформление отдельных загранпаспортов для детей, доля обращений за внесением данных в родительский паспорт составляет всего 0,43%.
Одной из причин разработки законопроекта является необходимость защиты интересов несовершеннолетних граждан России, поскольку некоторые страны, демонстрирующие недружественное отношение к России, отказываются признавать записи о детях в родительских паспортах. Важно отметить, что с 20 января 2026 года выезд несовершеннолетних за пределы Российской Федерации возможен исключительно по загранпаспорту, свидетельство о рождении для этих целей больше не подходит.
При этом в МВД уточняют, что дети, покинувшие территорию страны по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться в Россию по этим документам.
Ранее сообщалось, что Германия и Румыния с 1 января 2026 года прекратили признавать российские загранпаспорта старого образца, не содержащие биометрических данных. Об этом свидетельствует информация, размещенная в обновленной таблице на сайте Европейской комиссии, где перечислены паспорта третьих стран, принимаемые государствами-членами Евросоюза. Аналогичные ограничения действуют или были введены в течение 2025 года со стороны ряда других европейских государств, в том числе Эстонии, Исландии, Чехии, Франции, Латвии и Литвы.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.