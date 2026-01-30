В Госдуму внесены поправки об отмене записи о детях в загранпаспортах

Предлагается внести изменения в федеральные законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Налоговый кодекс РФ. Из законодательных актов будут исключены упоминания о процедуре внесения изменений в загранпаспорт, а также отменена государственная пошлина в размере 500 рублей, взимавшаяся за эту услугу. Следует отметить, что эта процедура была доступна только для пятилетних паспортов старого образца, в то время как в биометрические десятилетние загранпаспорта данные о детях не вносились изначально.