Рособрнадзор продлил сроки подачи заявок на сдачу ЕГЭ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Прием заявок на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году продлится до 2 февраля включительно. Ранее последний день регистрации выпадал на 1 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
«В соответствии с порядком проведения ГИА-11 заявление об участии в ЕГЭ 2026 года необходимо подать до 1 февраля включительно. Учитывая, что 1 февраля 2026 года — это воскресенье, подать заявление можно будет до 2 февраля включительно», — говорится в сообщении.
Ранее Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена на 2026 год, основной период начнется 1 июня.