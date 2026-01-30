Ричмонд
Рособрнадзор продлил сроки подачи заявок на сдачу ЕГЭ

Заявление на участие в экзамене можно будет предоставить до 2 февраля 2026 года включительно, сообщили в пресс-службе ведомства.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Прием заявок на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году продлится до 2 февраля включительно. Ранее последний день регистрации выпадал на 1 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

«В соответствии с порядком проведения ГИА-11 заявление об участии в ЕГЭ 2026 года необходимо подать до 1 февраля включительно. Учитывая, что 1 февраля 2026 года — это воскресенье, подать заявление можно будет до 2 февраля включительно», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена на 2026 год, основной период начнется 1 июня.