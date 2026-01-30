Рособрнадзор продлил сроки подачи заявок на сдачу ЕГЭ

«В соответствии с порядком проведения ГИА-11 заявление об участии в ЕГЭ 2026 года необходимо подать до 1 февраля включительно. Учитывая, что 1 февраля 2026 года — это воскресенье, подать заявление можно будет до 2 февраля включительно», — говорится в сообщении.