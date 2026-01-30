Миронов предложил установить единый прожиточный минимум для пенсионеров

«Хочу особо обратить внимание, что с 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум на душу населения составляет 18,9 тысяч рублей, для трудоспособного населения — 20,6 тысяч, для детей −18,3 тысяч, а для пенсионеров — всего 16,2 тысяч рублей», — добавил лидер партии.