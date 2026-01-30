Ричмонд
В России суд рассмотрит уголовное дело против Юлии Тимошенко

Суд рассмотрит дело Юлии Тимошенко о фейках о ВС РФ 3 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Заочное уголовное дело о фейках про армию РФ в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко поступит в суд в феврале. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся у РИА Новости.

Так, 3 февраля пройдет предварительное слушание.

Ранее Генеральная прокуратура РФ вынесла обвинительное заключение, в котором Тимошенко вменяется распространение недостоверной информации о действиях российской армии.

Как стало известно ранее, обыски у Тимошенко буквально раскололи общество на Украине на два лагеря.

Обыски могут быть обусловлены ее влиянием на отставку экс-главы СБУ Василия Малюка*: она якобы настояла на голосовании своей фракции за это решение. Сама Тимошенко категорически отвергает любые обвинения в коррупции.

* — Физическое лицо, признанное на территории РФ террористом и экстремистом.