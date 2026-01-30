«Код Велимира» разгадывает главный хлебниковед страны

Графоман, сумасшедший, маргинал и гений от литературы, главный поэт 20 века — так современники определяли Велимира Хлебникова, математика, лингвиста, визионера и писателя авангардиста.
Страстью всей, надо заметить, не слишком долгой жизни Велимира Хлебникова (он умер в 36 лет) было создание нового языка. Он верил, что на основании древнеславянской речи возможно воссоздание народного духа языка, где каждое слово не просто «значок», обозначающий то или иное явление или предмет, но органическая часть живой развивающейся стихии.
В основе хлебниковской концепции нового языка лежит «алгебраическая» база — Хлебников обожал математику! — целостность звуков и образов и неологизмы как основная единица речи.
В последнем, к слову, Хлебникову не было равных среди русских писателей. Он придумал огромное количество новых слов. Так, согласно легенде, «летчик» — тоже один из его неологизмов.
Среди прочих: «миросозер» — человек, мыслящий глобально, «восторгокрылый» — окрыленный восторгом, «смехачи» — существа, излучающие смех.
Именно поэтому современные литературоведы ставят его в один ряд с такими поэтами-реформаторами русской речи, как Михаил Ломоносов и Александр Пушкин.
То, как Велимир Хлебников легко соединял старое и новое, наглядно иллюстрирует следующее стихотворение из издания, подготовленного к 140-летию поэта:
Крылышкуя золото письмом.
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил.
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» —.
тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!
Подборку для юбилейного альманаха подготовил литератор Сергей Бирюков — один из главных современных хлебниковедов. Бирюков специализируется на футуристической поэзии начала 20 века, и среди авторов выделяет Хлебникова. В своем предисловии «Код Велимира», предваряющем издание, он подробно объясняет, почему Хлебников совершил третью реформу русской поэзии, после Пушкина и Ломоносова.
Интересно, что в книгу вошли лучшие образцы не только поэтических, но и драматических сочинений, а также провидческих статей. С помощью вычислений Хлебников предсказал Первую мировую, интернет и собственную смерть. Сергей Бирюков пояснил, что раньше его все время просили посоветовать работы футуриста для первого ознакомления с творчеством и последующего углубления в него. И, устав советовать, он просто собрал их в одном издании.