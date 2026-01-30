«Код Велимира» разгадывает главный хлебниковед страны

Интересно, что в книгу вошли лучшие образцы не только поэтических, но и драматических сочинений, а также провидческих статей. С помощью вычислений Хлебников предсказал Первую мировую, интернет и собственную смерть. Сергей Бирюков пояснил, что раньше его все время просили посоветовать работы футуриста для первого ознакомления с творчеством и последующего углубления в него. И, устав советовать, он просто собрал их в одном издании.