Жителей Таймыра предупреждают о появлении диких зверей. Управление по делам ГО и ЧС администрации Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа рассылает сообщения, что рядом с сельскими поселениями замечены дикие животные — они могут быть опасны для человека.
А потому население просят быть внимательными и осторожными. К диким животным нельзя приближаться, подкармливать.
Напомним, что не так давно в 80 километрах от поселения Носок случился инцидент — возрастная белая медведица напала на рыбаков: двух мужчин и подростка. Хорошо, что успели подать сигнал, примчались другие рыбаки и звуками снегоходов отпугнули краснокнижную хищницу. Через несколько недель ее поймали — оказалась 15-летней самкой, которая уже не может полноценно охотиться на свою исконную добычу. Решено доставить ее в московский зоопарк.