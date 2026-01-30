Жителей Таймыра предупреждают о появлении диких зверей

Напомним, что не так давно в 80 километрах от поселения Носок случился инцидент — возрастная белая медведица напала на рыбаков: двух мужчин и подростка. Хорошо, что успели подать сигнал, примчались другие рыбаки и звуками снегоходов отпугнули краснокнижную хищницу. Через несколько недель ее поймали — оказалась 15-летней самкой, которая уже не может полноценно охотиться на свою исконную добычу. Решено доставить ее в московский зоопарк.