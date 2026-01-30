Ричмонд
Жителей Таймыра предупреждают о появлении диких зверей

Вокруг поселений на Крайнем севере заметили опасных диких животных.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Таймыра предупреждают о появлении диких зверей. Управление по делам ГО и ЧС администрации Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа рассылает сообщения, что рядом с сельскими поселениями замечены дикие животные — они могут быть опасны для человека.

А потому население просят быть внимательными и осторожными. К диким животным нельзя приближаться, подкармливать.

Напомним, что не так давно в 80 километрах от поселения Носок случился инцидент — возрастная белая медведица напала на рыбаков: двух мужчин и подростка. Хорошо, что успели подать сигнал, примчались другие рыбаки и звуками снегоходов отпугнули краснокнижную хищницу. Через несколько недель ее поймали — оказалась 15-летней самкой, которая уже не может полноценно охотиться на свою исконную добычу. Решено доставить ее в московский зоопарк.