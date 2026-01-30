The Guardian: обнаружена потенциально пригодная для жизни планета

По информации издания, планета вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, а по оценкам ученых, HD137010b лишь на 6% больше Земли. Исследователи, чьи слова приводит газета, подчеркнули, что планета с вероятностью в 50% находится в зоне обитаемости своей звезды, и совершает вокруг нее оборот за 355 дней.