В Бурятии завершились поиски трех рыбаков

В Бурятии спасатели забили тревогу. Как ранее сообщала КП-Иркутск, трое рыбаков, отправившихся в район бухты «Безымянной», перестали выходить на связь, дома так и не появились. Специалисты отправились на их поиски.
— Спустя три дня после пропажи, 30 января 2026 года, мужчины сообщили о своем местонахождении. К тому моменту трое специалистов уже обследовали 35 квадратных километров акватории Малого моря, — рассказывают в пресс-службе МЧС республики.
С рыбаками все оказалось в порядке. Почему они не выходили на связь и где были — не сообщается. Главное, что никому из них не понадобилась помощь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 39-летняя жительница Иркутска вышла из дома 27 января и бесследно исчезла. Она не отвечает на звонки сына уже два дня, никто не знает, где она может находиться. Полиция и волонтеры начали поиски.