Новый мэр Красноярска провел первый личный приём жителей

29 января Сергей Верещагин впервые после вступления в должность главы городского округа Красноярск провёл личный прием жителей. Общению с людьми он уделил три часа, а итоги подвел в своих соцсетях.
Все вопросы, озвученные на мероприятии, относятся к категории наиболее проблемных. Сам мэр условно разделил их на три блока.
«Первый — дела большого Красноярска. С жителями Солонцов обсудили предстоящую модернизацию сетей электроснабжения. Пожалуй, сейчас это самая болевая точка. Требуется создать второй выезд из поселка, оборудовать еще один пешеходный переход к новой школе. Будем решать. Также поручил профильному департаменту организовать в поселке регулярный приём заявлений жителей на аренду земельных участков», — рассказал градоначальник.
Обсуждались и проблемы из категории «хронических». Среди них: подтопление улицы Тобольская — там весной планируется провести работы по отводу грунтовых вод; и укрепление многострадального опасного склона на 2-й Огородной — глава Красноярска договорился с жителями об оценке хода работ на месте.
Вопросы третьего блока касались развития микрорайонов. «В Николаевке реализуем проект КРТ. Не всегда сумма компенсации устраивает жителей, нужно максимально комфортно вести этот процесс. По Тихим Зорям был озвучен целый комплекс проблем, в ближайшее время приеду в микрорайон», — пообещал Сергей Викторович.
Он также рассказал, что личные приёмы красноярцев теперь регулярно будут в его графике, а прямой диалог с жителями должен стать нормой работы для всех руководителей администрации.