Новый мэр Красноярска провел первый личный приём жителей

«Первый — дела большого Красноярска. С жителями Солонцов обсудили предстоящую модернизацию сетей электроснабжения. Пожалуй, сейчас это самая болевая точка. Требуется создать второй выезд из поселка, оборудовать еще один пешеходный переход к новой школе. Будем решать. Также поручил профильному департаменту организовать в поселке регулярный приём заявлений жителей на аренду земельных участков», — рассказал градоначальник.