По ним скорбит Новосибирск: январь унес жизни мастеров, героев и созидателей — 9 фото светлой памяти

Первый месяц 2026 года стал для Новосибирска временем тяжёлых утрат. Город простился с плеядой выдающихся людей, чьи судьбы, труд и талант навсегда изменили его облик. Они были музыкантами и спортсменами, защитниками Отечества и учёными, строителями и общественными лидерами. Их нет, но память и дела остаются.
4 января ушёл из жизни тромбонист Александр Гагарин. Более 40 лет он посвятил Новосибирскому музыкальному театру. В июле ему исполнилось бы 70 лет. Коллеги вспоминают его как профессионала и доброго, оптимистичного человека.
8 января ФК «Сибирь» сообщил о кончине Натальи Галкиной, более двух десятилетий работавшей техническим директором. Её вклад в становление клубов «Чкаловец», «Сибирь» и «Новосибирск» неоценим. Коллеги запомнили её как жизнерадостного и беззаветно преданного делу человека. В возрасте 63 лет умер певец Андрей Забродский, принимавший участие в проекте «Голос 60+» на «Первом канале» под патронажем Олега Гaзмaновa. Сообщение о смерти артиста появилось на его странице во «ВКонтакте» 9 января.
Также 9 января, на 86-м году жизни скончался старожил, бывший инженер-конструктор Владимир Ларичев. Владимир Фёдорович участвовал в общественных инициативах, посвящая силы развитию родного микрорайона Бугры, и предложил название для Бугринского моста через Обь. В 2013 году, желая увековечить историю места, он выдвинул на общегородское голосование имя «Бугринский». Его идея победила. Так Ларичев навсегда вписал своё имя в историю Новосибирска.
12 января на 68-м году жизни скончался археолог Сергей Колонцов, младший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН. Он посвятил жизнь охранно-спасательным исследованиям, участвовал в проектах парка «Россия — Моя история» и сотрудничал с Императорским Православным Палестинским Обществом. Коллеги и ученики запомнили его как вдохновляющего наставника, готового делиться знаниями.
13 января на 101-м году жизни ушёл из жизни старейший ветеран Новосибирской области Михаил Дубинин. Он родился в 1925 году, в 18 лет был призван на фронт и прошёл снайперскую школу. Ветеран сражался под Псковом и в Прибалтике. За ликвидацию немецкого генерала он был награждён медалью «За боевые заслуги». Михаил Дубинин до последних дней оставался старейшим жителем Кольцово.
Лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Сибирь» (Новосибирск) Дмитрий Акимов скончался
23 января в больнице скончался общественный деятель и бывший руководитель комитета по предпринимательству в мэрии Новосибирска Сергей Дьячков. Официальная причина смерти не называется. Дьячков был заметной фигурой городской политики: возглавлял отделение «Демократического выбора», в 2014-м помог Анатолию Локтю стать мэром и получил пост в его администрации. Позже он организовывал протесты против пенсионной реформы и выдвигался в горсовет. Также политик занимался бизнес-консалтингом и преподаванием.
Утром 25 января ушла из жизни известная телеведущая и гастроблогер Вероника (Ника) Ганич. Ей было 59 лет. Долгое время она боролась с онкологическим заболеванием, продолжая заниматься своим проектом «География на вкус». Особую известность Ганич принесла её работа в Новосибирске. В 2022 году она провела в регионе три месяца, создавая гастрогид по лучшим заведениям области. В книге представлены 70 ресторанов и кафе, а также около 40 авторских рецептов сибирских шеф-поваров.
Редакция «МК в Новосибирске» и городская общественность скорбят вместе с родными, друзьями и коллегами. Светлая память о каждом из вас навсегда останется в истории нашего города.