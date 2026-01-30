По ним скорбит Новосибирск: январь унес жизни мастеров, героев и созидателей — 9 фото светлой памяти

Утром 25 января ушла из жизни известная телеведущая и гастроблогер Вероника (Ника) Ганич. Ей было 59 лет. Долгое время она боролась с онкологическим заболеванием, продолжая заниматься своим проектом «География на вкус». Особую известность Ганич принесла её работа в Новосибирске. В 2022 году она провела в регионе три месяца, создавая гастрогид по лучшим заведениям области. В книге представлены 70 ресторанов и кафе, а также около 40 авторских рецептов сибирских шеф-поваров.