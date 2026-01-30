Важную маркировку звонков скрыли от россиян — СМИ

Пользователи мобильной связи в России перестали видеть идентификацию входящих звонков от крупнейших банков, таких как Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Как сообщается, с 27 января операторы «большой четвёрки» прекратили отображать маркировку звонков от этих кредитных организаций. По данным источников РБК, это связано с тем, что банки не заключили с операторами необходимые соглашения, предусмотренные нормами по борьбе с мошенничеством.
Напомним, на прошлой неделе депутаты Госдумы выступили с инициативой обязать участников массовых звонков или операторов связи предупреждать абонентов об использовании в звонках голосовых роботов или синтезированной речи.
Авторы предложения отмечают, что рост автоматизированных звонков — от маркетинговых до информационных — снижает доверие граждан к телефонной связи и может вводить их в заблуждение.