Семьям с детьми могут выплатить по 50 тысяч рублей

В России предлагают ввести разовую выплату в 50 тысяч рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Выплату остатков материнского капитала нужно поднять до 50 тысяч рублей, считает депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Он напомнил, что если остаток материнского капитала не превышает 10 тысяч рублей, то его можно забрать в виде разовой выплаты. Эту сумму нужно увеличить, например, до 50 тысяч рублей, предложил Ветров.

По его мнению, более существенная разовая выплата позволит родителям потратить деньги на более значительные покупки. Это станет существенным подспорьем для семей, собирающих детей в школу, добавил депутат.

Соответствующее обращение Михаил Ветров направил на имя руководителя Соцфонда РФ Сергея Чиркова, пишет RT.

Сергей Ветров.