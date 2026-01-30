С тоской по любимой столице: сборник поэзии Бальмонта

Составление поэтического сборника — задача не из простых. Из всего многообразия творчества нужно выбрать именно те стихотворения, которые станут открытием для будущих читателей, помогут взглянуть иначе на любимого автора. Только ведь если говорить о таких знаковых поэтах, как Константин Бальмонт, то окажется, что у многих есть любимые произведения, без которых представить себе сборник его поэзии немыслимо! Авторам приходится балансировать на грани между собственным вкусом, предпочтениями публики и исторической правдой — все же созданием первых изданий занимался сам поэт.