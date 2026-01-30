С тоской по любимой столице: сборник поэзии Бальмонта

В серии «Поэты Москвы» теперь есть и том Константина Бальмонта. Составил его поэт Юрий Орлицкий, очарованный стихотворным миром знаменитого символиста.
Составление поэтического сборника — задача не из простых. Из всего многообразия творчества нужно выбрать именно те стихотворения, которые станут открытием для будущих читателей, помогут взглянуть иначе на любимого автора. Только ведь если говорить о таких знаковых поэтах, как Константин Бальмонт, то окажется, что у многих есть любимые произведения, без которых представить себе сборник его поэзии немыслимо! Авторам приходится балансировать на грани между собственным вкусом, предпочтениями публики и исторической правдой — все же созданием первых изданий занимался сам поэт.
— Я решил, что правильнее всего будет включить в сборник книгу, которую знатоки единодушно называют лучшей, — «Будем как Солнце. Книга символов», ведь именно в ней впервые появились те общепризнанные шедевры бальмонтовской лирики, — объясняет Юрий Орлицкий. — Тем более что, как и все поэты-символисты, Бальмонт мыслил не отдельными стихотворениями, а целостными книгами, поэтому мне показалось правильным следовать авторской логике.
Читателям представится возможность не просто насладиться чарующей мелодикой стихотворений одного из главных поэтов Серебряного века, распутывая сложную систему его метафор и образов, но даже проникнуть в творческую кухню. В предисловии к сборнику Юрий Орлицкий подробно разбирает саму систему Бальмонта, особенности построения ритма, рифм, объясняя, в чем же состоит гений поэта и почему его стихотворения были настоящими открытиями.
Я — изысканность русской.
медлительной речи,
Предо мною другие поэты —.
предтечи,
Я впервые открыл в этой речи.
уклоны;
Перепевные, гневные, нежные звоны.
Примечательно, что все стихотворения опубликованы в авторской редакции без цензуры. В издание вошли и стихотворения из других сборников, а также избранные пародии современников. Впечатление дополнят иллюстрации — это детские фотографии, дружеские шаржи, кадры, снятые в любимых местах Константина Бальмонта, и первые обложки его книг. А отдельный блок стихотворений посвящен Москве — образ златоглавой грезился ему уже в вынужденной эмиграции, наполняя сердце тоской по Родине. Он писал о любимом городе и стихи, и эссе.
Мне не поют заветные слова,
И мне в Париже ничего не надо,
Одно лишь слово нужно мне:
Москва.