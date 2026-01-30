Ричмонд
В Японии украли чемоданы, набитые наличными: ущерб исчисляется миллионами

NHK: в Токио украли чемоданы с почти 3 млн долларов наличными.

Источник: Комсомольская правда

В Токио произошло дерзкое ограбление, несмотря на низкий уровень преступности в Японии. Злоумышленники похитили три чемодана с наличными, в которых находилось 420 млн иен (примерно $2,7 млн). Об этом сообщает телеканал NHK.

Перевозившие деньги пятеро граждан Японии и Китая загружали чемоданы в автомобиль, когда на них напали трое мужчин. По данным следствия, преступники распылили на жертв газ, похожий на слезоточивый, и похитили деньги.

Через некоторое время вблизи места происшествия неизвестные на автомобиле сбили 50-летнего пешехода. Телеканал уточняет, что он не получил серьезных травм. Полиция проводит расследование и пытается установить связь между этими событиями.

Ранее KP.RU писал, что в Лувре произошло ограбление. Преступники взломали окно галереи и за несколько минут похитили украшения. После кражи они встретились с сообщниками и скрылись. После инцидента охранники Лувра отказались выходить на работу.