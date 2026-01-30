В Новосибирск пришло потепление до −8 градусов

По области картина схожая, но чуть холоднее. Ночью температура опустится до −12…-17 градусов, местами похолодает до −22. Днём воздух прогреется до −6…-11. В отдельных районах ночью возможен небольшой снег, особенно вне южной части региона. Днём в большинстве районов обойдётся без осадков, однако на северо-востоке местами всё же пройдёт слабый снег. На трассах и улицах также ожидается гололедица.