В Новосибирск пришло потепление до −8 градусов

В Новосибирске начинается период более мягкой зимней погоды. После крепких морозов горожане почувствуют небольшую передышку: уже 30 января утром столбики термометров покажут около −13…-15 градусов, а днём потеплеет до −8…-10. Небо будет облачным с прояснениями, осадки маловероятны, но на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4−9 метров в секунду.
По области картина схожая, но чуть холоднее. Ночью температура опустится до −12…-17 градусов, местами похолодает до −22. Днём воздух прогреется до −6…-11. В отдельных районах ночью возможен небольшой снег, особенно вне южной части региона. Днём в большинстве районов обойдётся без осадков, однако на северо-востоке местами всё же пройдёт слабый снег. На трассах и улицах также ожидается гололедица.
В субботу ночью в Новосибирске прогнозируют −11…-13 градусов, а днём −6…-8. Существенных осадков синоптики не обещают. По области ночью будет −9…-14 градусов, местами до −19, днём −5…-10, преимущественно без осадков.
В воскресенье, 1 февраля, температурный фон немного изменится. В городе ночью ожидается −14…-16 градусов, днём −9…-11. Осадки маловероятны. В районах области ночью будет −12…-17, местами до −22 градусов, а днём −7…-12. Днём по северу региона местами возможен небольшой снег.