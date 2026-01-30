Опасную партию китайского картофеля вернули отправителю в Приморском крае

Выпуск зараженного картофеля в оборот был немедленно запрещен, и уже 27 января всю опасную партию вернули в страну-экспортер. Для Приморья это важное предотвращение угрозы, так как с 2024 года данный вредитель в импортной овощной продукции в регионе не выявлялся.