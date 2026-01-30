Ричмонд
Опасную партию китайского картофеля вернули отправителю в Приморском крае

В почти 30 тоннах овощей обнаружили карантинного вредителя.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье предотвращена угроза для сельского хозяйства. Россельхознадзор остановил ввоз почти 30 тонн картофеля из Китая, в котором обнаружили карантинного вредителя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

Партию продукции досмотрели на фитосанитарном посту «Пограничный». Отобранные образцы эксперты Приморского филиала «АПК НАЦРЫБА» исследовали и подтвердили страшную находку — в картофеле была жизнеспособная южноамериканская томатная моль. Этот вредитель способен нанести колоссальный ущерб, повреждая томаты, картофель, баклажаны и другие культуры как в теплицах, так и в открытом грунте.

Выпуск зараженного картофеля в оборот был немедленно запрещен, и уже 27 января всю опасную партию вернули в страну-экспортер. Для Приморья это важное предотвращение угрозы, так как с 2024 года данный вредитель в импортной овощной продукции в регионе не выявлялся.