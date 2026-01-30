В Госдуме рассказали, как отменить скрытые подписки по картам

«Скрытые подписки по карте обычно маскируются под обычные покупки: раз в месяц или раз в неделю списывается одна и та же сумма, а в выписке стоит непонятное или сокращенное название получателя. Чтобы их найти, откройте историю операции‌ по карте хотя бы за последние два-три месяца и внимательно пролистайте ее в поисках повторов. Проще всего заметить одинаковые суммы, которые появляются примерно в одни и те же числа. Иногда перед регулярными списаниями бывает небольшая “проверка карты” на маленькую сумму, и по названию операции можно догадаться, откуда пришел платеж», — рассказал Гаврилов.