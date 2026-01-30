В Новосибирске из-за гололёда вдвое выросло число травм

В МЧС рекомендуют жителям выбирать обувь с нескользящей подошвой, использовать противоскользящие накладки и передвигаться медленно, не держа руки в карманах. Пожилым людям советуют по возможности реже выходить на улицу и пользоваться тростями со специальными наконечниками. При падении специалисты рекомендуют присесть, сгруппироваться и перекатиться, чтобы снизить силу удара, а при получении травмы обратиться за медицинской помощью. Также горожан просят избегать участков у зданий, где возможен сход наледи и сосулек.