В Новосибирске из-за гололёда вдвое выросло число травм

В конце января в Новосибирске резко увеличилось число травм, полученных на скользких улицах. По данным регионального управления МЧС, за неделю с 22 по 28 января в городе зарегистрировали 372 случая травмирования из-за гололёда, тогда как годом ранее за тот же период их было 167 — почти вдвое меньше.
Спасатели отмечают, что рост пострадавших связан с неустойчивой погодой: после сильных морозов пришли осадки и перепады температур, что привело к образованию наледи на тротуарах и дорогах. Несмотря на активную уборку — за сутки из города вывезли около 40 тысяч кубометров снега, к работам привлекли более 650 единиц техники и свыше 300 дорожных рабочих, — риск падений остаётся высоким.
В МЧС рекомендуют жителям выбирать обувь с нескользящей подошвой, использовать противоскользящие накладки и передвигаться медленно, не держа руки в карманах. Пожилым людям советуют по возможности реже выходить на улицу и пользоваться тростями со специальными наконечниками. При падении специалисты рекомендуют присесть, сгруппироваться и перекатиться, чтобы снизить силу удара, а при получении травмы обратиться за медицинской помощью. Также горожан просят избегать участков у зданий, где возможен сход наледи и сосулек.