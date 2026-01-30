МЧС планирует увеличить почти в четыре раза норму соломы для штатных лошадей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. МЧС России подготовило законопроект, согласно которому предлагается увеличить в 3,75 раза суточную норму обеспечения штатных лошадей соломой. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас на одну лошадь в сутки приходится 1,6 тыс. граммов соломы, однако опыт МЧС РФ показал, что этого количества недостаточно для животных в денниках в летний и зимний периоды. Проектом министерства предлагается увеличить суточную норму до 6 тыс. граммов, таким же количеством корма хотят обеспечивать жеребят.
Согласно документу, оленям и собакам хотят выдавать в сутки 800 граммов соломы, а щенкам — 400 граммов. Новые изложенные суточные нормы корма для штатных животных спасательных воинских формирований МЧС и организаций, находящихся в ведении министерства, предлагается выдавать в период с 15 октября по 15 апреля, а в районах Крайнего Севера — с 15 сентября по 15 мая.