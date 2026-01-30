МЧС планирует увеличить почти в четыре раза норму соломы для штатных лошадей

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас на одну лошадь в сутки приходится 1,6 тыс. граммов соломы, однако опыт МЧС РФ показал, что этого количества недостаточно для животных в денниках в летний и зимний периоды. Проектом министерства предлагается увеличить суточную норму до 6 тыс. граммов, таким же количеством корма хотят обеспечивать жеребят.