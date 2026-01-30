Суд заочно приговорил россиянку к девяти годам колонии за участие в «Айдаре»*

Россиянку Юлию Толопу заочно осудили на 9 лет колонии за службу в нацбатальоне ВСУ «Айдар»*. Об этом 29 января сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
«Приговором суда Толопе заочно назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — передает СК в Telegram-канале.
По версии суда, в 2014 году Толопа выехала на Украину и стала членом батальона «Айдар»*. В 2015 году она участвовала в боевых действиях на стороне ВСУ против формирований ДНР И ЛНР.
Также СК уточнил, что Толопа объявлена в международный розыск.
* — Группировка признана террористической и запрещена в РФ.