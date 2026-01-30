В «Сбере» появилась возможность закрыть доступ к деньгам от мошенников

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сбербанк при входе в приложение после звонка от неизвестного абонента добавил функционал «закрыть доступ к деньгам» в целях защиты от мошенников, выяснил корреспондент РИА Новости.
В интерфейсе приложения Сбербанка теперь предупреждают о подозрительном звонке и рекомендуют положить трубку.
А в новом окне появляется кнопка «закрыть доступ к деньгам».
Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что кредитная организация в 2025 году помогла миллионам россиян уберечь от мошенников более 360 миллиардов рублей.