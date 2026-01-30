Ричмонд
В «Сбере» появилась возможность закрыть доступ к деньгам от мошенников

В приложении Сбербанка появилась кнопка, закрывающая доступ к деньгам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сбербанк при входе в приложение после звонка от неизвестного абонента добавил функционал «закрыть доступ к деньгам» в целях защиты от мошенников, выяснил корреспондент РИА Новости.

В интерфейсе приложения Сбербанка теперь предупреждают о подозрительном звонке и рекомендуют положить трубку.

А в новом окне появляется кнопка «закрыть доступ к деньгам».

Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что кредитная организация в 2025 году помогла миллионам россиян уберечь от мошенников более 360 миллиардов рублей.