Дневник москвича стал свидетелем времени

Николай Петрович Сырейщиков, на фото в молодости неуловимо похожий на Ивана Бунина, принадлежал к той московской интеллигенции, что была замешана не столько на купеческих деньгах, сколько на купеческом долге, чести и ощущении собственной нужности своему городу. Да и не были его предки как-то особенно богаты, просто крепко стояли на ногах: за шесть поколений никто из них не разорился и не проигрался в карты. Образование и он, и его сестры и брат получали дома, и оно оказалось блистательным. Николай, чистый гуманитарий, собрал великолепную библиотеку, коллекционировал живопись, а после революции, переживая, конечно, не самые лучшие времена, из России не уехал, а продолжал работать в разных архивах. Он скончался в 1953 году, и в конце 1950-х годов его сын Петр передал в Музей истории и реконструкции Москвы (ныне — Музей Москвы) архив своей семьи. Фотографии, письма Сырейщикова, его записи оказались настоящим портретом частной жизни обычного москвича того времени: быт, привычки, мир.