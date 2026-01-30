В Хабаровском районе в 2026 году реализуют более 270 проектов ТОС

ТОСы Хабаровского района выиграли 204,23 млн рублей на реализацию 277 проектов в 2026 году. Муниципалитет не в первый раз занимает первое место в крае по количеству поданных и выигранных заявок по программе ТОС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».