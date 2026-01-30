В Хабаровском районе в 2026 году реализуют более 270 проектов ТОС

ТОСы Хабаровского района выиграли 204,23 млн рублей на реализацию 277 проектов в 2026 году. Муниципалитет не в первый раз занимает первое место в крае по количеству поданных и выигранных заявок по программе ТОС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, среди лидеров по количеству выигранных проектов на 2026 год село Некрасовка (37 проектов), Дружбинское (32 проекта) и Мирненское (31 проект) сельские поселения.
Также глава Хабаровского района Сергей Будкин в своем телеграм-канале отметил, что в нынешнем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирована реализация 8 объектов дорожного хозяйства. Полотно обновят в Черной Речке, Сосновке, Ильинке, Мирном, Краснореченском, Дружбе, Осиновой Речке.
А по программе «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить общественные пространства в десяти населенных пунктах района. Например, в селе Краснореченское оборудуют спортивную площадку, в Сосновке — сквер «Геологов», в селе Гаровка-2 появится «Аллея памяти Воинской славы», а в селе Матвеевка — сценическая площадка.