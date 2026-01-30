Ричмонд
Весенние паводки могут затопить Оренбургскую, Челябинскую и Иркутскую области

Обильная снежная зима может повысить риск паводков весной в ряде российских регионов. Эколог Илья Рыбальченко рассказал Life.ru, что ситуация будет зависеть от ряда факторов. Основной причиной вероятных бедствий специалист называет избыточное количество снега. Кроме того, на ситуацию повлияют характер таяния снега, температура воздуха, а также состояние почвы и гидротехнических сооружений.

Источник: Life.ru

Итоговая ситуация будет зависеть от множества факторов: характера таяния снега, температуры воздуха, состояния почвы, работы гидротехнических сооружений и других условий. У нас есть несколько потенциально опасных в этом смысле регионов, которые с приходом весны может затопить очень и очень сильно, как когда-то было в Орске.

Илья Рыбальченко.

Эколог.

Эксперт выделил несколько регионов, где риск затоплений особенно высок. В их числе: Оренбургская область (рекордный снежный покров, прогнозируемое резкое потепление, риски сбоев в работе Ириклинского водохранилища), Челябинская область (обильный снежный покров, риск внезапных ливней и раннего вскрытия льда на реках), Иркутская область (запасы снега и толщина льда выше средних многолетних значений), Тверская область (снежный покров почти вдвое выше среднего, уязвимые округа: Бельский, Вышневолоцкий, Жарковский и др.), а также Курганская, Тюменская области и Алтайский край — исторически подверженные паводкам территории с высокими снежными накоплениями и рисками ледовых заторов.

Среди ключевых причин, обуславливающих повышенный риск паводков, Рыбальченко называет обильные снегозапасы, возможное резкое таяние, промерзание почвы, осадки в весенний период и состояние гидротехнических сооружений.

Ранее в Крымском районе Краснодарского края уже был введён режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Сильные осадки и таяние снега привели к подъёму уровня воды в реках Нижнебаканского и Мерчанского сельских поселений. Администрация района мобилизовала силы гражданской обороны и ЧС, усилены дежурные бригады, отвечающие за жизнеобеспечение. Также организована комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, подготовлен автотранспорт и помещения для временного проживания на случай эвакуации граждан.

