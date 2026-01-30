Весенние паводки могут затопить Оренбургскую, Челябинскую и Иркутскую области

Итоговая ситуация будет зависеть от множества факторов: характера таяния снега, температуры воздуха, состояния почвы, работы гидротехнических сооружений и других условий. У нас есть несколько потенциально опасных в этом смысле регионов, которые с приходом весны может затопить очень и очень сильно, как когда-то было в Орске.