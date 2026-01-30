Весенние паводки могут затопить Оренбургскую, Челябинскую и Иркутскую области

Итоговая ситуация будет зависеть от множества факторов: характера таяния снега, температуры воздуха, состояния почвы, работы гидротехнических сооружений и других условий. У нас есть несколько потенциально опасных в этом смысле регионов, которые с приходом весны может затопить очень и очень сильно, как когда-то было в Орске.
Илья Рыбальченко.
Эколог.
Эксперт выделил несколько регионов, где риск затоплений особенно высок. В их числе: Оренбургская область (рекордный снежный покров, прогнозируемое резкое потепление, риски сбоев в работе Ириклинского водохранилища), Челябинская область (обильный снежный покров, риск внезапных ливней и раннего вскрытия льда на реках), Иркутская область (запасы снега и толщина льда выше средних многолетних значений), Тверская область (снежный покров почти вдвое выше среднего, уязвимые округа: Бельский, Вышневолоцкий, Жарковский и др.), а также Курганская, Тюменская области и Алтайский край — исторически подверженные паводкам территории с высокими снежными накоплениями и рисками ледовых заторов.
Среди ключевых причин, обуславливающих повышенный риск паводков, Рыбальченко называет обильные снегозапасы, возможное резкое таяние, промерзание почвы, осадки в весенний период и состояние гидротехнических сооружений.
Ранее в Крымском районе Краснодарского края уже был введён режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Сильные осадки и таяние снега привели к подъёму уровня воды в реках Нижнебаканского и Мерчанского сельских поселений. Администрация района мобилизовала силы гражданской обороны и ЧС, усилены дежурные бригады, отвечающие за жизнеобеспечение. Также организована комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, подготовлен автотранспорт и помещения для временного проживания на случай эвакуации граждан.
