Депутат Госдумы рассказал о новых размерах детских пособий с февраля

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пособия на детей и выплаты беременным женам военнослужащих по призыву с 1 февраля будут увеличены на 5,6%, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка вырастет до 28,5 тысяч рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей — до 10,7 тысячи рублей. Беременная жена военнослужащего, проходящего службу по призыву, будет получать 45 тысяч рублей в месяц», — сказал Нилов.
Депутат отметил, что индексация коснется и пособия на ребенка военнослужащего по призыву, которое составит 19,3 тысячи рублей ежемесячно. Он добавил, что также вырастет единовременное пособие при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше восьми лет или нескольких детей — братьев и сестер, и его размер превысит 217 тысяч рублей.
«Поддержка семей с детьми, особенно, если это дети-инвалиды, или ответственный период вроде службы по призыву одного из родителей, остается одним из ключевых приоритетов социальной политики нашего государства», — подытожил Нилов.