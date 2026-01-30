В Хабаровске спасли троих детей из горящей квартиры

На улице Блюхера в Хабаровске произошло возгорание в многоквартирном доме. В одной из квартир горели домашние вещи. Пожарно-спасательные подразделения с помощью специальных устройств спасли троих детей. Ещё 20 жильцов эвакуировались самостоятельно. Пожар ликвидирован за 40 минут. Жертв и пострадавших нет.