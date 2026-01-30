В Хабаровске спасли троих детей из горящей квартиры

За прошедшие сутки на территории Хабаровского края не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны отреагировали на шесть техногенных пожаров, четыре из которых случились в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Вечером на улице Марины Расковой горела отдельно стоящая частная баня. Огонь повредил парную, комнату отдыха и деревянную обрешётку крыши. Пожар ликвидирован за полтора часа, пострадавших нет.
В Комсомольск-на-Амуре микрорайоне Силинский на улице Большая Речная пожар вспыхнул на кухне одноэтажного деревянного дома. Горели вещи, мебель и потолочные перекрытия, затронут пол чердака. На тушение потребовалось 2,5 часа. Жертв и пострадавших нет.
В посёлке Корфовский на улице Чапаева произошло крупное возгорание на территории частного домовладения. Полностью выгорели надворные постройки общей площадью 250 квадратных метров. Также уничтожены 2 снегохода, 2 лодочных мотора, 20 ульев с пчёлами и частично повреждён автомобиль ЗИЛ с прицепом. Борьба с огнём заняла более трёх часов. Пострадавших нет.
На улице Блюхера в Хабаровске произошло возгорание в многоквартирном доме. В одной из квартир горели домашние вещи. Пожарно-спасательные подразделения с помощью специальных устройств спасли троих детей. Ещё 20 жильцов эвакуировались самостоятельно. Пожар ликвидирован за 40 минут. Жертв и пострадавших нет.